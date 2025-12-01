|ENGLISH VERSION
| Weihnachtsspiel: Super Santa Copter
Super Santa Copter von Alberto '(4)Seasons' Sgaggero ist ein in AMOS Basic geschriebenes Weihnachtsspiel für den Amiga 500, in dem man als fliegender Weihnachtsmann Geschenke einsammeln und sie in den Geschenkesack werfen muss (Video). Der Weihnachtsmann ist ständig in Bewegung und unterliegt der Schwerkraft. (dr)
