|
|22.Dez.2025
| Breakout-Klon: Invanoid
Invanoid wird vom Autor beschrieben als "ein experimentelles Retro-Spiel, das klassische Space Invaders- und Breakout-Mechaniken zu einem intensiven Arcade-Kampf kombiniert" (Video). Das Spiel wurde in AMOS Pro erstellt, empfohlen wird ein Amiga 1200 bzw. ein Amiga mit Turbo-Karte. (dr)
[Meldung: 22. Dez. 2025, 06:18] [Kommentare: 0]
|
