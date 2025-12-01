amiga-news ENGLISH VERSION
22.Dez.2025



 Pang-Klon: Attack of the Killer Asteroids (Demo)
Attack of the Killer Asteroids ist ein mit der Scorpion Engine geschriebener Pang-Klon, von dem der Autor nun auch eine Demoversion für den Amiga 1200 zur Verfügung stellt. Der Autor bittet um Feedback, welches seiner Projekte - wir berichteten ebenfalls über dessen Pac-Man-Klon Cat and Mouse - er weiterverfolgen soll. (dr)

[Meldung: 22. Dez. 2025, 06:26] [Kommentare: 0]
