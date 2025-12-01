|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|23.Dez.2025
| AmigaOS 4.1: Pre-Release von Qt 6.2.0 mit OpenGLES2
Auf GitHub ist eine Pre-Release von amiga-qt6 als Native Build Environment für AmigaOS 4 erschienen. Dabei handelt es sich um eine Portierung der C++-Klassenbibliothek Qt6 für AmigaOS 4.1 (Final Edition).
Das Projekt stellt vorgebaute Releases bereit, mit denen Entwickler Qt6-basierte grafische Anwendungen für Amiga-Plattformen testen und realisieren können. Qt6 bringt moderne UI-Funktionalität mit, was für native Amiga-Software ein deutliches Upgrade gegenüber klassischen GUI-Bins bedeutet und neue Möglichkeiten für Tools und Programme eröffnet.
Qt6 for AmigaOS4 steht unter der GNU-Lizenz (LGPLv3) zur Verfügung, der Sourcecode wird mitgeliefert. (nba)
[Meldung: 23. Dez. 2025, 13:18] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.