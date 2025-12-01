amiga-news ENGLISH VERSION
23.Dez.2025



 AmigaOS 4.1: Pre-Release von Qt 6.2.0 mit OpenGLES2
Auf GitHub ist eine Pre-Release von amiga-qt6 als Native Build Environment für AmigaOS 4 erschienen. Dabei handelt es sich um eine Portierung der C++-Klassenbibliothek Qt6 für AmigaOS 4.1 (Final Edition).

Das Projekt stellt vorgebaute Releases bereit, mit denen Entwickler Qt6-basierte grafische Anwendungen für Amiga-Plattformen testen und realisieren können. Qt6 bringt moderne UI-Funktionalität mit, was für native Amiga-Software ein deutliches Upgrade gegenüber klassischen GUI-Bins bedeutet und neue Möglichkeiten für Tools und Programme eröffnet.

Qt6 for AmigaOS4 steht unter der GNU-Lizenz (LGPLv3) zur Verfügung, der Sourcecode wird mitgeliefert. (nba)

[Meldung: 23. Dez. 2025, 13:18] [Kommentare: 0]
