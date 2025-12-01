23.Dez.2025









Amiga Games That Weren't: Piracy Deluxe

Auf der Website Games That Weren't wurde mit Piracy Deluxe ein weiteres bislang unveröffentlichtes Spielprojekt vorgestellt. Der Titel sollte offenbar ein strategisch geprägtes Piraten-Spiel werden, das im Stil klassischer Seefahrer-Abenteuer angesiedelt war - inklusive Handel, Seegefechten und Erkundung der Karibik.



Laut den dort gesammelten Informationen wurde Piracy Deluxe in den frühen 1990er Jahren für den Amiga entwickelt, kam jedoch nie zur Veröffentlichung. Erhaltene Materialfragmente deuten auf ein ambitioniertes Design mit mehreren Inseln, handelbaren Waren und dynamischen Begegnungen zur See hin. Dieses Konzept sollte dem Spiel Tiefe und dem Spieler Freiheiten beim Erkunden geben.



Die wiederentdeckten Materialien bieten spannende Einblicke in das Projekt, das trotz vielversprechender Ideen letztlich unvollendet blieb. (nba)



