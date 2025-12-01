23.Dez.2025

Martina Hřebcová (E-Mail)







Praxisbericht: Pegasos II mit neuer 1,8-GHz-CPU (tschechisch)

In einem aktuellen Beitrag demonstriert Martina 'sailor' Hřebcová Schritt für Schritte den Einbau eines schnelleren Prozessors mit 1,8 GHz im Pegasos II. Sie stellt darüber hinaus die Geschwindigkeitsvorteile des getuneten Pegasos II 1,8 GHz in einem direkten Vergleich mit einem Pegasos II mit 1,33 GHz und einem Apple Mac Mini mit 1,83 GHz. Dabei zeigt sich, dass der beschleunigte Pegasos II dem Mac Mini in mehreren Test-Aspekten ebenbürtig oder sogar überlegen ist.



Die tschechischen Originalbeiträge lassen sich mit einem automatischen Übersetzer wie Google Translate auch in deutscher Sprache lesen. (nba)



[Meldung: 23. Dez. 2025, 15:44] [Kommentare: 0]

