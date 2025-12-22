|ENGLISH VERSION
|24.Dez.2025
| Trevor's Blog: Forty Fever
Unter dem Titellink blickt Trevor Dickinson in seinem Blog auf das Jahr 2025 zurück, darunter die Feiern des 40. Amiga-Geburtstages und seine Begegnung mit Darren Smith, der nach dem Untergang von Commodore einen Amiga 3500T von David Pleasance erwarb. (snx)
[Meldung: 24. Dez. 2025, 16:15] [Kommentare: 0]
