|24.Dez.2025
| vAmigaWeb: Virtuelle Tastatur und Navigationsleiste animiert
Der Amiga-Emulator für Web-Browser vAmigaWeb bietet nun Animationen seiner virtuellen Tastatur - das Drücken und Loslassen einzelner Tasten wird visualisiert - sowie der Navigationsleiste, welche nicht nur gleichfalls auf das Anklicken reagiert, sondern auch berücksichtigt, dass manche Ausgabegeräte runde Ecken haben.
Daneben hat Apple den gemeldeten Fehler behoben, sodass die Problemumgehung für den Safari-Browser demnächst nicht mehr benötigt werden wird. (snx)
[Meldung: 24. Dez. 2025, 16:16] [Kommentare: 0]
