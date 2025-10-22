|24.Dez.2025
| CygnusEd: Bruce Dawson schreibt über seinen Werdegang (englisch)
Bereits im Oktober und November hat der Autor des Texteditors CygnusEd, Bruce Dawson, unter dem Titellink sowie in einem zweiten Teil auf seine Karriere von 1983 bis in die Gegenwart zurückgeblickt.
Auch sein Mandelbrotprogramm MandFXP findet selbstverständlich Erwähnung, welches damals auch der Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke per Brief anfragte, was letztlich in einem Telefonat mündete. (snx)
[Meldung: 24. Dez. 2025, 16:16] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]