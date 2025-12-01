|ENGLISH VERSION
|24.Dez.2025
Hugues Nouvel
| AmigaOS 4: Rennspiele Screamer Pack und Nitro Racers
Hugues 'HunoPPC' Nouvel hat mit Nitro Racers und Screamer Pack zwei weitere SDL-Rennspiele für AmigaOS 4 portiert. Benötigt wird der Grafiktreibersatz Warp3D Nova. (snx)
[Meldung: 24. Dez. 2025, 16:16] [Kommentare: 0]
