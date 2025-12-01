amiga-news ENGLISH VERSION
24.Dez.2025
Look Behind You (ANF)


 Look Behind You: Kostenloses Musikquiz "Amiga Game Anthems" zu Weihnachten
Pressemitteilung: Look Behind You schenkt allen Amiga-Fans zum Weihnachtsfest ein Kartenquiz zum Selberbasteln: Amiga Game Anthems bringt die unvergesslichen Soundtracks von 120 Amiga-Klassikern zurück - von Turrican über Shadow of the Beast, Monkey Island, The Settlers, Speedball 2, Lemmings, Cannon Fodder bis hin zu Sensible Soccer und vielen mehr.

So funktioniert's: PDF-Datei ausdrucken, Seiten falten und kleben, Karten ausschneiden, QR-Codes mit dem Smartphone scannen und die legendären Game-Soundtracks erraten. 2 bis 6 Spieler können bei diesem Musikquiz gegeneinander antreten. Wer zuerst 10 Titel richtig errät, gewinnt. Für Hardcore-Fans gibt es eine erweiterte Variante mit Publisher, Composer und Erscheinungsjahr. Eine deutschsprachige Spielanleitung ist im Paket enthalten.

Hinweis: Das Spiel wurde mit viel Liebe erstellt, kann aber noch Fehler enthalten. Wir freuen uns über Feedback und Hinweise für zukünftige Korrekturen!

Umsetzung: Nico Barbat und Kelly LaMontagne

Das komplette Spiel steht kostenlos zum Herunterladen bereit - als Weihnachtsgeschenk und Dankeschön an die Amiga-Community. (snx)

[Meldung: 24. Dez. 2025, 16:16] [Kommentare: 0]
