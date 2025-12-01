amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

25.Dez.2025



 Rollstuhl-Klopperei: Wheelchair Gladiators CE - Xmas Edition 2025
Vor zwei Wochen erschien die Neuauflage des 1994 veröffentlichten Mehrspieler-Beat'em-Ups Wheelchair Gladiators, das mit der Scorpion Engine neu umgesetzt wurde und nun einen AGA-Chipsatz im Amiga voraussetzt (amiga-news.de berichtete). Zum Weihnachtsfest hat der Entwickler einen Bonus-Ableger nachgereicht: In "Wheelchair Gladiators CE - Xmas Edition 2025" dürfen sich die Spieler mit Kämpfern wie Santa, Elf, Grinch oder Schneemann festlich prügeln. Der Titel ist kostenlos erhältlich; wer möchte, kann dem Entwickler jedoch vor dem Download eine Spende zukommen lassen. (nba)

[Meldung: 25. Dez. 2025, 18:48] [Kommentare: 0]
.
.