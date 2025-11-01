|ENGLISH VERSION
|26.Dez.2025
Dimitris Panokostas
| Amiga-Emulator: Amiberry Host-Tools 1.9
Amiberry Host Tools ist eine Sammlung von AmigaOS-Tools, die geschrieben wurden, um die Lücke zwischen dem Amiberry-Emulator (amiga-news.de berichtete) und dem Host-Betriebssystem (Linux, macOS usw.) zu schließen.
Mit diesen Tools können Befehle ausgeführt, Dateien geöffnet und interaktive Shells auf dem Host-System direkt aus der Amiga-Umgebung heraus gestartet werden. (dr)
[Meldung: 26. Dez. 2025, 13:10] [Kommentare: 0]
