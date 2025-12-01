|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|28.Dez.2025
Krzysztof Donat (ANF)
| Virtuelle Desktops für die Workbench: GoVD 2.5 mit DOpus-Magellan-Kompatibilität
Krzysztof Donats Programm GoVD erlaubt es, unter AmigaOS 3.2 oder höher die Workbench auf bis zu acht virtuellen Bildschirmen zu nutzen. Hierbei lässt sich festlegen, welche Workbench-Fenster und -Programme welchen der Bildschirme nutzen sollen. Die aktuelle Version 2.5 bietet nun auch eine verbesserte Kompatibilität mit Directory Opus Magellan II.
GoVD beinhaltet folgende Eigenschaften:
Download: GoVD.lha (43 KB) (snx)
[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.