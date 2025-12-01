amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
28.Dez.2025
Krzysztof Donat (ANF)


 Virtuelle Desktops für die Workbench: GoVD 2.5 mit DOpus-Magellan-Kompatibilität
Krzysztof Donats Programm GoVD erlaubt es, unter AmigaOS 3.2 oder höher die Workbench auf bis zu acht virtuellen Bildschirmen zu nutzen. Hierbei lässt sich festlegen, welche Workbench-Fenster und -Programme welchen der Bildschirme nutzen sollen. Die aktuelle Version 2.5 bietet nun auch eine verbesserte Kompatibilität mit Directory Opus Magellan II.

GoVD beinhaltet folgende Eigenschaften:
  • Bis zu acht unabhängige virtuelle Bildschirme
  • Frei positionierbares Panel zum Wechseln zwischen den Bildschirmen
  • Tastaturkürzelunterstützung für schnelles Wechseln und Verbergen der Bildschirme
  • Integration mit dem Exchange-Commodity
GoVD ist Shareware, unregistriert kann es jeweils für 20 Minuten genutzt werden. Die Registrierung erfolgt auf Basis freiwilliger Spenden, Entwickler von im Aminet geführten Programmen können eine kostenlose Registrierung beantragen.

Download: GoVD.lha (43 KB) (snx)

[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.