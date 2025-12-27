|ENGLISH VERSION
|
|28.Dez.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 27.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.12.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
OpenTyrian2000_3.0.0.lha Games/Shoot2D An open-source port of ... MAX_0.7.2.lha Games/Strategy M.A.X. Port is an SDL-b...(snx)
[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
|
