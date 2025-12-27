|ENGLISH VERSION
|28.Dez.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 27.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.12.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
sqlite-3.34.0.a-amiga.lha off/dat 21Mb SQL database engine lzop-1.04.x86_64-aros-v11... uti/arc 624kb lzop -- a very fast file compressor processicon.x86_64-aros-v... uti 73kb CLI tool to manipulate icon data(snx)
[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
|
