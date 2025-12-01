|29.Dez.2025
| Übersicht von Amiga-Open-Source-Projekten: Amiga Sources
Inspiriert durch das Atari ST Source Code Repository bzw. das Amiga Source Preservation bietet die GitHub-Seite "Amiga Sources" eine zusammengestellte Liste mit Links zu kostenlosen bzw. quelloffenen Amiga-Projekten. Der Übersichtlichkeit halber wurde drei Unterkategorien erstellt:
Mithilfe bei diesem Projekt ist ausdrückllich erwünscht, sei es durch Meldung neuer Links aber auch toter Links. (dr)
