29.Dez.2025



 Übersicht von Amiga-Open-Source-Projekten: Amiga Sources
Inspiriert durch das Atari ST Source Code Repository bzw. das Amiga Source Preservation bietet die GitHub-Seite "Amiga Sources" eine zusammengestellte Liste mit Links zu kostenlosen bzw. quelloffenen Amiga-Projekten. Der Übersichtlichkeit halber wurde drei Unterkategorien erstellt: Mithilfe bei diesem Projekt ist ausdrückllich erwünscht, sei es durch Meldung neuer Links aber auch toter Links. (dr)

[Meldung: 29. Dez. 2025, 14:20] [Kommentare: 0]
