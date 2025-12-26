|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|29.Dez.2025
Amiga Boing Blog (ANF)
| Amiga Boing Blog wird eingestellt
Der "Amiga Boing Blog" bietet Tests von zahlreichen Spielen aus dem PD-/Freeware-Bereich. Darüberhinaus werden auch Spielesammlungen mit frei vertreibbaren oder an den Betreiber lizenzierten Spielen zusammengestellt, die bereits mit einem fertig vorbereiteten WinUAE ausgeliefert werden (amiga-news.de berichtete).
Die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos, weshalb nun der Amiga Boing Blog mit dem Spiel Roach Motel seinen letzten Beitrag veröffentlicht hat. Alle herunterladbaren Inhalte bleiben auf archive.org verfügbar. (dr)
[Meldung: 29. Dez. 2025, 19:29] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.