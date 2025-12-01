|ENGLISH VERSION
|29.Dez.2025
Saustrup
| Computer in Filmen und im Fernsehen: Starring the Computer
Starring the Computer ist eine Webseite, die sich mit dem Einsatz von Computern in Film und Fernsehen befasst. Jeder Auftritt wird katalogisiert und nach seiner Bedeutung (d. h. wie wichtig er für die Handlung ist), seinem Realismus (wie nah sein Aussehen und seine Fähigkeiten dem Original kommen) und seiner Sichtbarkeit (wie gut man ihn sehen kann) bewertet. Fiktive Computer zählen nicht (es sei denn, sie bestehen aus Teilen eines echten Computers).
So findet sich auch der Amiga in einigen Filmen und Serien wieder, zum Beispiel der Amiga 500 in der Derrickfolge "Fliegender Vogel" (1988). Aber natürlich finden sich noch viele weitere Einträge. (dr)
