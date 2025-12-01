|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|29.Dez.2025
| Video: Vorstellung zweier AMOS-Hilfsprogramme
In seinem neuesten Video stellt Keith 'Yawning Angel' Elcombe zwei seiner Hilfsprogramme vor, die er auf seiner Webseite mit dem Titel "AMOS Screen Utilities Dec 25" zur Verfügung stellt. Damit können Hardware- und Bildschirmkoordinaten umgerechnet und die berechneten Werte in AMOS-Programmen verwendet werden. (dr)
[Meldung: 29. Dez. 2025, 19:54] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.