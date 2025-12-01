|ENGLISH VERSION
|31.Dez.2025
Christian Horn
| Blog: Emulation der Amiga-1000-Tastatur mit dem Raspberry Pi
Unter dem Titellink schildert Christian Horn, wie er sich hinsichtlich der fehlenden Tastatur seines Amiga 1000 beholfen hat, indem er diese mit einem Raspberry Pi in der Programmiersprache Python emuliert. (snx)
[Meldung: 31. Dez. 2025, 17:52] [Kommentare: 0]
