amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
31.Dez.2025



 Video von 2004: Dick van Dyke auf der Siggraph über den Videotoaster
Das Video unter dem Titellink entstand auf der Computergrafik-Fachkonferenz Siggraph 2004. Hier schilderte der Schauspieler Dick van Dyke die Nutzung seines Amigas mit dem Videotoaster. (snx)

[Meldung: 31. Dez. 2025, 17:52] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.