|
|31.Dez.2025
| Cowboy-Duell: Gunslinger
Angelehnt an das Arcade-Spiel "Boot Hill" liefern sich bei Gunslinger zwei Cowboys ein Duell, wobei sie nur senkrecht bewegt werden und jeweils sechs Schuss abgeben können. (snx)
[Meldung: 31. Dez. 2025, 17:52] [Kommentare: 0]
|
