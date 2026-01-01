|03.Jan.2026
| Windows-Anwendung: AmigaTools hilft bei der Grafik-Entwicklung
Die "AmigaTools" sind eine Windows-Anwendung für Software-Entwickler: Neben Sprite-, Bitmap- und Gradient-Editoren verfügt die Programmsammlung über Hilfsmittel, die Sourcecode für Display-orientierte Aufgaben wie Blitting oder das Screen-Setup generieren. Der Programmierer hat die Weiterentwicklung eingestellt, der Quelltext ist jedoch im Download enthalten. (cg)
[Meldung: 03. Jan. 2026, 23:37] [Kommentare: 0]
