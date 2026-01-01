|ENGLISH VERSION
|03.Jan.2026
Amigatronics (ANF)
| Video: Amigatronics-Interview mit Petro Tyschtschenko (Englisch)
In einem einstündigen, englischen Interview mit "Amigatronics" spricht Petro Tyschtschenko über seine komplette Commodore- und Amiga-Karierre, auch die aktuelle Community und die Bedeutung des Amigas für Tyschtschenko persönlich werden beleuchtet. (cg)
[Meldung: 03. Jan. 2026, 23:43] [Kommentare: 0]
