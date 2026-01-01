|ENGLISH VERSION
|03.Jan.2026
Chiron Bramberger
| Windows-Anwendung: ADF Opus 2025
Die Windows-Anwendung "ADF Opus" ist ein Dateimanager, der mit ADF-Images umgehen kann. Dank eingebauter Greaseweazle-Unterstützung werden auch echte Disketten unterstützt. Die Anwendung steht unter der GPL und ist kostenlos verfügbar, wer möchte kann dem Entwickler jedoch über seinen Shop eine Spende zukommen lassen. (cg)
[Meldung: 03. Jan. 2026, 23:50] [Kommentare: 0]
