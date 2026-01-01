|04.Jan.2026
| Programmierung: Assembler-Entwicklungsumgebung ASMotor 1.3.4
ASMotor ist eine portable und generische Assembler-Engine und ein Entwicklungssystem, das aus einer Reihe von ISA-spezifischen Assemblern, dem Librarian und dem Linker besteht. Das Paket kann sowohl als Cross- als auch als natives Entwicklungssystem verwendet werden. Zu den Ausgabeformaten zählen u.a. auch ausführbare Dateien und Linkerobjekte für den Amiga.
Die Version 1.3.4 bietet neben Fehlerbereinigungen unter anderem eine neue Funktion zur Erzeugung von Zufallszahlen, ein neues PAGE-Abschnittsargument, das sicherstellt, dass der Inhalt des Abschnitts auf eine Seite passt, die auf ein Vielfaches von Bytes ausgerichtet ist, und neue ASSERTF- und ASSERTW-Assert-Direktiven, die IF/FAIL/ENDC-Blöcke ersetzen können. (snx)
[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]