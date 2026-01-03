|ENGLISH VERSION
|04.Jan.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 03.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 03.01.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
lamb.lha Development/Misc Tiny Functional Program... SuperTux_0.7.0_beta1.lha Games/Platform SuperTux is an open-sou... Unreal_1.4.lha Games/Shoot3D Unreal Engine 1 v200 so... OpenTTD_15.0.lha Games/Strategy A clone of Transport Ty... AmigaGPT_2.17.0.lha Misc App for chatting to Cha... ytSearch_1.6.lha Multimedia Search/Play YouTube videos NetFS_3.4.lha Network/Filesystem Network File System for... Easy2Install_1.4.lha Network/PackageManager A package manager to do... sqlite-3.34.0.lha Office/Database SQL database engine nextvi-2.5.lha Text/Edit Nextvi is a vi/ex edito...(snx)
