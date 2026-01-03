|04.Jan.2026
| OS4Depot-Uploads bis 03.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 03.01.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
resrc4.lha dev/mis 141kb 4.1 MC680x0 Disassembler
patchelf.lha dev/uti 6Mb 4.0 Modification of ELF file attributes
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
tmscolor.lha gra/con 382kb 4.0 Converter from BMP to TMS9928 fo...
iconset_30.lha gra/ico 2Mb 4.0 Gamefolder & Icons for anoth...
iconset_44.lha gra/ico 2Mb 4.0 Gamefolder & Icons for 44 di...
deark.lha uti/arc 7Mb 4.0 Extracting data from various fil...
(snx)
[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:41] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]