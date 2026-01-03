amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
04.Jan.2026



 Aminet-Uploads bis 03.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 03.01.2026 dem Aminet hinzugefügt:
DFT_POSIX_ALL_BC.zip           dev/gcc    346K  VAR DFT/IDFT in pure POSIX ...     
libpng1653_a68k.lha            dev/lib    1.6M  OS3 Lib for reading/writing...              
SortCopy.lha                   disk/bakup  29K  OS3 Copy or backup files,di...      
cfd135.lha                     driver/med 230K  OS3 CompactFlash PCMCIA dri... 
openpci68k.lha                 driver/oth 182K  OS3 PCI driver for all brid...         
Radeon.lha                     driver/vid  14K  OS3 Radeon P96 driver                        
AmiQuake2_RTG.lha              game/shoot 1.7M  OS3 Amiga port of Yamagi Qu...            
AmiQuake_RTG.lha               game/shoot 598K  OS3 Amiga port of WinQuake                   
webptools160_a68k.lha          gfx/conv   2.5M  OS3 encode/decode images in...      
32se_onliner.lha               mags/misc   19M  OS3 AmigaGuide curated fun/...         
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
Fly_Away-Fl1n.zip              mods/xm    309K  GEN Fly Away 16bit version                   
NAFCYI1994S2-B00.zip           text/bfont 2.0M  GEN NAFCYI Summer 1994 (BMP...           
NAFCYI1994S2-00.zip            text/pfont 1.7M  GEN NAFCYI Summer 1994 (PS ...            
RenAmiga.lha                   util/app    20K  OS3 A batch renamer for ami...                
VATestprogram.zip              util/misc  9.2M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
ytSearch.lha                   util/misc  1.5M  MOS Search/Play YouTube vid...               
ShowMem.lha                    util/moni   16K  OS3 Shows memory fragmentat...       
yt_mos.lha                     util/rexx  1.8M  VAR yt.rexx with MorphOS ad...         
BulgarijaMOS.lha               util/sys     2K  GEN Bulgaria country for Mo...     
GoVD.lha                       util/wb     43K  OS3 Virtual Desktops for Wo...           
RapaTank.zip                   util/wb     13K  OS3 Compare Fuel prices - G...
(snx)

[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:41] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.