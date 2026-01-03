|ENGLISH VERSION
|04.Jan.2026
| Aminet-Uploads bis 03.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 03.01.2026 dem Aminet hinzugefügt:
DFT_POSIX_ALL_BC.zip dev/gcc 346K VAR DFT/IDFT in pure POSIX ... libpng1653_a68k.lha dev/lib 1.6M OS3 Lib for reading/writing... SortCopy.lha disk/bakup 29K OS3 Copy or backup files,di... cfd135.lha driver/med 230K OS3 CompactFlash PCMCIA dri... openpci68k.lha driver/oth 182K OS3 PCI driver for all brid... Radeon.lha driver/vid 14K OS3 Radeon P96 driver AmiQuake2_RTG.lha game/shoot 1.7M OS3 Amiga port of Yamagi Qu... AmiQuake_RTG.lha game/shoot 598K OS3 Amiga port of WinQuake webptools160_a68k.lha gfx/conv 2.5M OS3 encode/decode images in... 32se_onliner.lha mags/misc 19M OS3 AmigaGuide curated fun/... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... Fly_Away-Fl1n.zip mods/xm 309K GEN Fly Away 16bit version NAFCYI1994S2-B00.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Summer 1994 (BMP... NAFCYI1994S2-00.zip text/pfont 1.7M GEN NAFCYI Summer 1994 (PS ... RenAmiga.lha util/app 20K OS3 A batch renamer for ami... VATestprogram.zip util/misc 9.2M OS3 Versatile Amiga Testpro... ytSearch.lha util/misc 1.5M MOS Search/Play YouTube vid... ShowMem.lha util/moni 16K OS3 Shows memory fragmentat... yt_mos.lha util/rexx 1.8M VAR yt.rexx with MorphOS ad... BulgarijaMOS.lha util/sys 2K GEN Bulgaria country for Mo... GoVD.lha util/wb 43K OS3 Virtual Desktops for Wo... RapaTank.zip util/wb 13K OS3 Compare Fuel prices - G...(snx)
