|05.Jan.2026
| Amiga-Emulator: Drei Anleitungen für WinUAE
Auf seiner Webseite hat John 'Chucky' Hertell drei Anleitungen veröffentlicht, die sich mit Amiga-Emulator WinUAE beschäftigen bzw. diesen nutzen, um die Brücke zu realer Hardware zu schlagen:
Vollständige WinUAE-Installation
Hier wird gezeigt, wie man am Beispiel von AmigaOS 3.2 eine WinUAE-Installation als High-End-Amiga nutzen kann.
Eine vollständige Anleitung zu physischen HDs/Diskimages in WinUAE
Diese Anleitung zeigt den Umgang mit den verschiedenen physischen Festplatten, Diskimages usw. in WinUAE: von der Handhabung alter Festplatten eines Amigas und der Verwendung neuer Geräte bis hin zur Übertragung auf einen echten Amiga. Diese Anleitung wird aktualisiert und soll so vollständig wie möglich gestaltet werden.
Installation von WB 3.2 aus einem ISO-Image in WinUAE
Diese Anleitung zeigt die Installation von AmigaOS 3.2 mit allen Updates, mit dem Ziel, es auf einem realen Rechner verwenden zu können. Alle Vorbereitungen werden jedoch in WinUAE getroffen. (dr)
[Meldung: 05. Jan. 2026, 20:12] [Kommentare: 0]
|
