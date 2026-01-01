|05.Jan.2026
| Mausgesteuerter Zombie-Shooter: Vergessener Level von "BDTZ"
BDTZ ("Better Dead Than Zed", Video) ist ein mausgesteuerten Shooter, bei dem die Spielfigur aus der Vogelperspektive durch ein Zombie-verseuchtes Straßenlabyrinth gesteuert werden muss, das Anfang Mai letzten Jahres veröffentlicht wurde (amiga-news.de berichtete). Wie der Entwickler berichtet, stellte er nach einem Absturzbericht fest, dass ein ganzes Level auf der DATA-Disk fehlte. Er hat nun eine neue Version mit der vollständigen DATA-Disk hochgeladen. (dr)
[Meldung: 05. Jan. 2026, 20:29] [Kommentare: 0]
