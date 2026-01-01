|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|05.Jan.2026
BitChronicles
| Autorennspiel: Tech-Demo 0.4.0 von Spirit of Eternal Racer
Bereits seit Mai letzten Jahres arbeitet 'deuteros' an seinem 2,5D-Rennspiel "Spirit of Eternal Racer" (Video) und experimentiert hierzu auch mit dem Einsatz von KI als Programmierunterstützung (vgl. sein Entwicklertagebuch). Das Spiel "verbindet Retro-Charme mit realistischer Fahrphysik und einem flüssigen, rasanten Spielerlebnis". Als Zielplattform hat er einen Amiga 1200 mit PiStorm32-lite und einem Raspberry Pi 3.
Die neue Demoversion bietet nun zwei Autos mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen, ein Fahrtraining und fünf KI-Gegner. (dr)
[Meldung: 05. Jan. 2026, 20:48] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.