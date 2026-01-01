|ENGLISH VERSION
|06.Jan.2026
Games That Weren't
| Hilfegesuch: Verschollene Amiga CD32 Demo-Disc
Stone Oakvalley Studios, im Netzwerk von Frank Gaskings "Games That Weren't", über die wir regelmäßig berichten, sucht nach Hinweisen auf eine ffrühere, nicht dokumentierte Version der Amiga CD32 Demo-Disc (v1.0), die vermutlich Mitte 1993 mit einigen der allerersten CD32-Konsolen ausgeliefert wurde.
Recherchen zu Herstellungsdaten, CD-Metadaten, Commodore-"CATS"-Quellcode-Referenzen und in Magazinberichten deuten darauf hin, dass diese frühe Disc möglicherweise CDXL-Videos und Demos enthielt, die später aus den bekannten Versionen v1.1 und v2.0 entfernt wurden, darunter auch Material, auf das verwiesen wird, das aber nicht mehr zugänglich ist.
Für die Bewahrung historischer Software bittet Stone Oakvalley Studios um Mithilfe. Wer ein frühes Amiga CD32 oder die originale Demo-CD aus anderer Quelle besitzt, möchte sich bitte melden. Informationen zur Recherche und Bewahrung historischer Software sowie Kontaktmöglichkeiten finden sich unter dem Titellink. (nba)
[Meldung: 06. Jan. 2026, 12:49] [Kommentare: 2 - 06. Jan. 2026, 14:09]
