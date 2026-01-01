|ENGLISH VERSION
|06.Jan.2026
| Arcade-Spiel: Update von Holy Warrior
Für das Arcade-Spiel "Holy Warrior" (amiga-news.de berichtete) ist ein Update erschienen. Im Spiel muss man als Ritter gegen Skelette und gefallene Soldaten kämpfen und sechs heilige Bücher finden. Die aktualisierte Version kommt mit Gameplay-Verbesserungen, schnellerer Helden-Geschwindigkeit, einfacherem Axe Man und Menübild. (nba)
[Meldung: 06. Jan. 2026, 12:59] [Kommentare: 0]
