06.Jan.2026



 Arcade-Spiel: Update von Holy Warrior
Für das Arcade-Spiel "Holy Warrior" (amiga-news.de berichtete) ist ein Update erschienen. Im Spiel muss man als Ritter gegen Skelette und gefallene Soldaten kämpfen und sechs heilige Bücher finden. Die aktualisierte Version kommt mit Gameplay-Verbesserungen, schnellerer Helden-Geschwindigkeit, einfacherem Axe Man und Menübild. (nba)

[Meldung: 06. Jan. 2026, 12:59] [Kommentare: 0]
