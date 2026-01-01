|ENGLISH VERSION
|
|06.Jan.2026
EAB (Forum)
| Kaboomania: Bomberman-Klon für AGA-Amigas in Entwicklung
Mit Kaboomania entwickelt Axel Friedrich (Fancy Factory) derzeit ein neues Spiel im Bomberman-Stil für AGA-Amigas. Der vielversprechende Titel setzt auf 320x200 Pixel mit 128 Farben und soll unter anderem klassisch-chaotisches Gameplay, fünf Welten, rund 1000 Levels, große Maps sowie einen 2-Spieler-Couch-Modus bieten.
Besonders hervorzuheben ist der exklusive neue Soundtrack von Chris Hülsbeck. Eine Kickstarter-Kampagne ist geplant, eine spielbare Demo soll spätestens zum Kampagnenstart verfügbar sein. (nba)
[Meldung: 06. Jan. 2026, 13:36] [Kommentare: 0]
|
