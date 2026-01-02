amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

06.Jan.2026



 Nerdwelten Podcast: Leisure Suit Larry
In der aktuellen Folge des Nerdwelten-Podcasts dreht sich alles um den Kult-Adventureklassiker Leisure Suit Larry aus dem Jahr 1987. Die Hosts Daniel Cloutier und Hardy Heßdörfer werfen einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Spiels, seine Bedeutung für die Adventure-Szene der 1980er sowie die skurrilen und humorvollen Elemente, die das auch für den Amiga erschienene Spiel bis heute zu einem viel diskutierten Titel machen. (nba)

[Meldung: 06. Jan. 2026, 13:42] [Kommentare: 0]
.
.