|07.Jan.2026
| iOS: 4champ 3.12.0 für Amiga-Music-Preservation-Zugriff
Das iOS-Programm 4champ ist eine Benutzeroberfläche für entsprechende Mobilgeräte, um auf die Amiga-Music-Preservation-Datenbank zuzugreifen. Die Version 3.12.0 bietet unter anderem eine Visuialisierung der Pattern-Wiedergabe. (snx)
[Meldung: 07. Jan. 2026, 10:13] [Kommentare: 0]
