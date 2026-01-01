amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

07.Jan.2026



 iOS: 4champ 3.12.0 für Amiga-Music-Preservation-Zugriff
Das iOS-Programm 4champ ist eine Benutzeroberfläche für entsprechende Mobilgeräte, um auf die Amiga-Music-Preservation-Datenbank zuzugreifen. Die Version 3.12.0 bietet unter anderem eine Visuialisierung der Pattern-Wiedergabe. (snx)

[Meldung: 07. Jan. 2026, 10:13] [Kommentare: 0]
.
.