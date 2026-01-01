|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|07.Jan.2026
Achim Kern (E-Mail)
| Spiel: Hollywood-Umsetzung von Memory Schmemory
Schmemory war zunächst eine AmiBlitz-Umsetzung des Spiels Memory für mehrere Spieler, die AGA-Grafik voraussetzt (amiga-news.de berichtete). Achim Kern hat das Spiel nun mit Hollywood nachgebildet, sodass es für alle davon unterstützten Systeme verfügbar ist. (snx)
[Meldung: 07. Jan. 2026, 10:13] [Kommentare: 1 - 07. Jan. 2026, 16:33]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.