|08.Jan.2026
| Arcade-Spiel: Captain Cloudberry
Bei Captain Cloudberry (Video) gilt es, mit einem Doppeldecker-Flugzeug Ballons der Reihe nach durch Überfliegen zu zerstören. Der Titel ist eine Portierung der C64-Version vom selben Autor, es werden sowohl Disk-Images als auch eine HD-Version zum Download angeboten. (cg)
[Meldung: 08. Jan. 2026, 23:36] [Kommentare: 0]
