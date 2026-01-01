|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|09.Jan.2026
Alexander Grupe (E-Mail)
| Sammlung aller Amiga-Mauszeiger: Amiga Pointer Archive
Alexander 'Losso' Grupe hat eine durchsuchbare Sammlung aller jemals existierenden Amiga-Mauszeiger als "Amiga Pointer Archive" veröffentlicht. Dazu durchforstete er 100.000 Disketten und sammelte 8.000 verschiedene Mauszeiger. Sein "Amiga-Mauszeiger-Museum" ist nicht nur ein Archiv, sondern auch ein Editor und kann darüberhinaus bootfähige Amiga-Diskette mit dem eigenen Lieblingsmauszeiger erstellen.
Zwei Anzeigeoptionen werden geboten:
Browse mode
[Meldung: 09. Jan. 2026, 06:24] [Kommentare: 2 - 09. Jan. 2026, 11:28]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.