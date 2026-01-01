amiga-news ENGLISH VERSION
09.Jan.2026
Alexander Grupe (E-Mail)


 Sammlung aller Amiga-Mauszeiger: Amiga Pointer Archive
Alexander 'Losso' Grupe hat eine durchsuchbare Sammlung aller jemals existierenden Amiga-Mauszeiger als "Amiga Pointer Archive" veröffentlicht. Dazu durchforstete er 100.000 Disketten und sammelte 8.000 verschiedene Mauszeiger. Sein "Amiga-Mauszeiger-Museum" ist nicht nur ein Archiv, sondern auch ein Editor und kann darüberhinaus bootfähige Amiga-Diskette mit dem eigenen Lieblingsmauszeiger erstellen.

Zwei Anzeigeoptionen werden geboten:

Browse mode
  • Vorschau, wie ein Zeiger nach dem Booten angezeigt würde
  • Blättern Sie mit den Schaltflächen "Zurück/Zufällig/Weiter" durch die Zeiger
  • ...oder mit dem Mausrad über der VorschauV
  • ...oder durch Wischen nach links oder rechts
Pointer editor
  • Beginnen Sie sofort mit dem aktuellen Zeiger zu experimentieren!
  • Es gibt einen Hintergrund, drei Zeiger- und drei Systemfarben.
  • Sie können nur mit den Zeigerfarben und dem Hintergrund (transparent) malen.
  • Mit der rechten Maustaste löschen Sie ein Pixel.
  • Keine Änderungen gehen verloren - es gibt eine Rückgängig-Funktion, und Sie können jeden Schritt überprüfen.
  • Der Hotspot definiert das aktive Pixel – dort, wo sich die logische "Spitze" des Zeigers befindet.
(dr)

[Meldung: 09. Jan. 2026, 06:24] [Kommentare: 2 - 09. Jan. 2026, 11:28]
