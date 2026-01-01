|09.Jan.2026
| Windows: Emu68-Imager 2.1.1.4
Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Die neue Version 2.1.1.4 (das Zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) bietet folgende Änderungen im Vergleich zu unserer letzten Meldung:
- Update to fix issue where non-English Windows reported 64bit rather than 64-bit resulting in false detection of non 64 bit Windows
- Changed prerequisite check so ARM64 Windows users were not excluded
- Changed DL for Whdloadwrapper to reflect changes on Turran FTP server
- Updates for Emu68 Updater to update Videocore.card file
