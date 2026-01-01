|09.Jan.2026
| Multiplayer-Arcade-Spiel: "WiZONK! Magic Arena" 1.9
"WiZONK! Magic Arena" (Video) ist ein mit der Scorpion Engine entwickelter Single-Screen-Plattformer, bei dem bis zu vier Kombattanten versuchen sich gegenseitig den Garaus zu machen. Der "Magic Arena"-Teil von Wizonk ist kostenlos (zahlen, was man möchte), es wird aber auch eine verbesserte, umfangreichere kostenpflichtige Version namens Wizonk+ mit einem Einzelspieler-Modus geben. Seit unserer letzten Meldung von Ende Januar 2025 wurde zahlreiche Fehler bereinigt und Features hinzugefügt.
Mit der Version 1.6 wurde ein Zufallsmodus für die Charaktere und Waffen eingeführt, die beide die Auswahl in jeder Runde zufällig bestimmen. Außerdem wurden die Porträts auf dem Siegesbildschirm verbessert. Bis zur Version 1.9 wurde weitere Fehler behoben, außerdem Sprunganimationen für alle Charaktere eingeführt. (dr)
[Meldung: 09. Jan. 2026, 21:26] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]