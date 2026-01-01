|ENGLISH VERSION
|09.Jan.2026
| Veranstaltung: AUGS-Treffen am 14./15.03.2026 in Zürich
Am Wochenende des 14./15. März 2026 findet für Teilnehmer mit Hardware wie auch Besucher das nächste Treffen der Amiga Users Group Switzerland statt. Veranstaltungsort ist das Gemeinschaftszentrum Hottingen, das per Straßenbahn zehn Minuten vom Hauptbahnhof Zürich entfernt liegt. (dr)
[Meldung: 09. Jan. 2026, 22:36] [Kommentare: 0]
