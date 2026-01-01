amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

10.Jan.2026
Andreas Magerl (ANF)


 Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 178
Die deutsche und englische Ausgabe 178 (Januar/Februar 2026) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
  • Interview Bjørn "Dr. Awesome" Lynne
  • Messebericht Amiga 40 Mönchengladbach
  • Beyound the Screen: Temple of Apshai
  • Wissen 11: Chunky-Buffer
  • Special: 40 Jahre Amiga Teil 5
  • Demoscene
  • Preview Software Manager
  • Review Freak Out
  • Review Phantom Leap
  • Review Hyper Sports Port
  • Review Callback
  • Review Yeet
  • Review AmiBrixx
  • Review AmigaOS 4.1 Update 3
  • Review FrameThrower
  • Review Retro-Printer
(cg)

[Meldung: 10. Jan. 2026, 23:36] [Kommentare: 0]
.
.