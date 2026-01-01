amiga-news ENGLISH VERSION
11.Jan.2026
Amiga Future (Webseite)


 Hardware-Kompendium: Update der Amiga Hardware Database
Vorgestern wurde die Amiga Hardware Base erneut erweitert, diesen Monat ergänzt wurden bspw. die Soundkarte AmiGUS, Commodores MIDI-Paket Alter Audio und Speicherweiterungen von Ashcom wie die AX508. (snx)

[Meldung: 11. Jan. 2026, 08:08] [Kommentare: 0]
