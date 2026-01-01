|11.Jan.2026
| Amiga-Netzteil zum Selberbauen: JuiceBox-Prototyp
Ende Januar sollen die Komponenten verfügbar werden, mit denen man sich das USB-C-gespeiste Netzteil "JuiceBox" für die Tastaturrechner Amiga 500, 500+, 600 und 1200 selber zusammenbauen kann.
Ein an Silvester veröffentlichtes, aktuelleres Vorstellungsvideo als das im Webshop unter dem Titellink verlinkte findet man auf YouTube. (snx)
[Meldung: 11. Jan. 2026, 08:08] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]