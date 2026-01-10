|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|11.Jan.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 10.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 10.01.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
webptools160_aros.lha gra/mis 4Mb encode/decode images in WebP format(snx)
[Meldung: 11. Jan. 2026, 08:08] [Kommentare: 0]
|
