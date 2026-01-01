|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|12.Jan.2026
| Java-basierter Bildkonverter: RetroPIC
RetroPIC ist ein Java-Basierter Bildkonverter, der moderne Dateiformate für Retro-Rechner konvertiert und dabei einige Einstellmöglichkeiten bietet. Für den Amiga wird IFF-ILBM unterstützt, in den Auflösungen PAL-Lores und PAL-Hires, mit oder ohne Interlace, mit bis zu 256 Farben oder im HAM-Modus. (cg)
[Meldung: 12. Jan. 2026, 00:11] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.