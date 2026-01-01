|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|12.Jan.2026
Indie Retro News (Webseite)
| Action-Knobelei: Mirror 1.4
Bei "Mirror" (Video) gilt es zwei Roboter, die in verschiedenen Bereichen des Bildschirms eingesperrt sind, gleichzeitig zum Ausgang zu steuern. Der mit dem Construction Kit "Redpill" erstellt Titel läuft auf jedem Amiga mit mindestens einem Megabyte RAM. (cg)
[Meldung: 12. Jan. 2026, 00:13]
|
